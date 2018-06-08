День России Дом Дружбы отметит в Кандалакше

12 июня творческие коллективы национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы представят праздничную программу на площади перед ДК «Металлург» в городе Кандалакша.

2018 год для самого южного уголка Заполярья, как и для всей Мурманской области, юбилейный - город отмечает 80-летие со дня присвоения рабочему поселку Кандалакша статуса города. Ранее Кандалакша входила в состав Карельской АССР.

Отдаленный уголок России отмечает 12 июня государственный праздник вместе со своим регионом и со своей страной. Жителей Кандалакшского района ожидает праздничная программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!». В программе: выступления коллективов ДК «Металлург», духового оркестра, мастер-классы, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и многое другое. Гостями Кандалакши станут представители национально-культурных объединений Дома Дружбы Мурманской области. Жители районного центра услышат песни на разных языках и познакомятся с танцами разных народов.