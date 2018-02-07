День российской науки в библиотеке состоится первый запуск самого большого за Полярным кругом маятника Фуко

8 февраля в Мурманской областной научной библиотеке состоится первый запуск самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. Это совместный проект Мурманской областной научной библиотеки и Музея занимательных наук «Фокус». Длина нити маятника – 21 метр, масса подвеса – 28 кг.

Маятник Фуко – математический маятник, экспериментальная демонстрация суточного вращения Земли вокруг своей оси. В России на действующий маятник Фуко можно посмотреть в Московском планетарии, Сибирском федеральном университете, в атриуме седьмого этажа Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета, Санкт-Петербургском и Волгоградском планетариях, Приволжском федеральном университете в Казани.

Самый большой маятник Фуко с длиной нити 98 метров можно было увидеть в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, первый запуск которого состоялся в 1931 году.

День российской науки продолжится в зале электронных ресурсов областной научной библиотеки. Участники мероприятия узнают о самых значимых мировых изобретениях, созданных отечественными учеными, попробуют свои силы в интеллектуальной викторине «Знатокам умных машин».