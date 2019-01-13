День российской печати, или Девять яиц в коробке

В преддверии 13 января многие информационные площадки российских СМИ федерального и регионального уровней растиражировали «новость» о том, что в российских супермаркетах появились упаковки с куриными яйцами по девять штук. Фото «необычной» коробочки было опубликовано в соцсети «Pikabu», а под ним развернулось горячее обсуждение. За два дня под этим сообщением, вероятно, соскучившаяся по виртуальному общению во время затянувшихся новогодних праздников аудитория, оставила более 1,5 тысячи сообщений.

Можно было бы на этом месте поставить точку, так как чего только не обсуждают на многочисленных площадках социальных сетей, которые для этого и созданы, но меня поразил факт того, что я живу несколько в ином мире, так как меня не удивила упаковка яиц из девяти штук, а многомиллионная аудитория россиян и журналистов стали активно обсуждать тему, которая, на мой взгляд, и выеденного яйца не стоит. Чего только не прилепили к этим яйцам: пользователи соцсетей писали и о скрытом росте цен на продукты питания, и о необходимости обязать продавцов писать стоимость одной единицы товара, поскольку покупателю сегодня, оказывается, трудно рассчитать у прилавка, в какой таре выгоднее приобрести тот или иной продукт. А журналисты, перехватив бредовый яичный информационный повод, в своих публикациях раздули версию чуть ли не экономического заговора российских производителей и торговли против россиян.

Слава богу, что через сутки появились комментарии компании, яичная продукция которой взорвала протухающий мир СМИ, сообщив, что птицефабрика уже давно продаёт яйца в упаковках по четыре, шесть, восемь, девять, двенадцать, восемнадцать, двадцать и тридцать штук.

Ситуация с девятью яйцами в преддверии Дня российской печати и стала толчком, чтобы кратко высказать своё видение, что же сегодня происходит в российской журналистике, хотя это никому и не нужно, и не интересно в нынешних реалиях.

Ни слова о хорошем!

Начну с анекдота, который, на мой взгляд, лучше всего отражает состояние современной журналистики.

- Больной, у меня для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начнём? – интересуется врач у пациента.

- Давайте плохую новость и ни слова о хорошей!

- Почему?! – удивляется доктор.

- Понимаете, я по профессии журналист.

Посыплю эту рану ещё и солью – меня радует то, что День российской печати отмечается в одно и тоже время, когда одуревший от противоречивой истории своей страны народ празднует Старый Новый год. Достаточно только внимательно вчитаться и немного задуматься над смыслом этих двух рядом стоящих слов, чтобы прийти к выводу о полной абсурдности этого праздника. А для любителей страшилок и теорий заговора сюда же можно прилепить и число «13» - чёртова дюжина. Тоже нехорошая метка!

Могу отметить, что стечение и этих фактов, и общего состояния современных СМИ, делают День российской печати малозначимым в перечне многочисленных профессиональных праздников Российской Федерации. Его даже нельзя сегодня считать праздником журналистов, это праздник типографских рабочих и издателей, корректоров и наборщиков, технических и литературных редакторов - людей, которые трудятся, чтобы издавать книги, журналы и другую печатную продукцию.

С большой натяжкой, чтобы не обижались, ко Дню российской печати можно отнести сотрудников редакций печатных СМИ - газет и журналов. Но они уже давно растеряли свои лидирующие позиции, с каждым годом снижают тиражи и в большей мере обслуживают действующую власть, а не интересы общества.

В России ремесленная школа журналистики ещё не сложилась

А кто такой журналист сегодня? Аcademic.ru отвечает на этот вопрос довольно подробно, но неоднозначно: «Журналист - человек, журналистские произведения которого публикуют в СМИ. Журналистом так же является блогер, если его блог является СМИ. Главным занятием журналиста является описание необычных (непривычных) действий для развлечения читателя (слушателя, зрителя). Главная цель журналиста - создание текстов, обеспечивающих их массовое потребление (чтение, просмотр, прослушивание). В России лучшими журналистами традиционно считались публицисты (колумнисты), потому что произведения публицистических жанров более всего отвечают задаче чувственного воздействия на аудиторию с целью формирования в ней определенного мнения. Постсоветская журналистика ориентирована, преимущественно, на новостные жанры, так как в демократических обществах журналисты обслуживают не столько идеологические задачи, сколько общественное мнение, силу которого принято называть «четвертой властью» (в дополнение к трём конституционным ветвям государственной власти). Главным инструментом в обслуживании «четвертой власти» являются новости, изготовление которых требует от журналиста не писательского (как в публицистике), а собственно журналистского, «ньюсмейкерского» ремесла. В связи с этим российские журналисты первой половины двадцать первого века испытывают определенные трудности в профессиональной деятельности, так как в России ремесленная школа журналистики ещё не сложилась, а советская, которую продолжают изучать в вузах, не располагает ресурсами для внедрения навыков и умений, необходимых при промышленном производстве новостной продукции».

Аcademic.ru при этом отмечает, что у термина «журналист» существуют и другие значения.

Конкретней раскрывает термин «журналист» Wikipedia.org: «Журнали́ст, журнали́стка - человек, литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средства массовой информации, связанный с ним трудовыми или иными договорными отношениями - или занимается такой деятельностью по собственной инициативе».

Добавлю к этому ещё немного жгучего перца. В современной России многие журналисты стали ориентироваться в своей работе на эталоны жёлтой прессы – писать и вещать обо всём, что взбредёт им в голову, о всём, что «пипл хавает». Напомню опять фразу из анекдота: «Давайте плохую новость и ни слова о хорошей!».

Кто девушку ужинает, тот её и танцует

Будет не совсем справедливо вешать всех собак современной журналистики только на специалистов пера, компьютера, микрофона и кинокамеры. Сегодня в России подавляющее число СМИ находится в частных руках или действующей власти. Небольшую долю на этом рынке занимают редакции партий, общественных организаций и крупных корпораций. И мы должны понимать, что владельцы редакций содержат эту дорогостоящую ораву и технику не ради интересов российского общества, а для создания нужного им информационного поля. Сегодня не руководитель редакции определяет направления работы творческого коллектива: что нужно, а что не нужно выносить на суд общественности, в большей мере направленность тем задаётся исходя из пристрастий и интересов владельцев СМИ. А интересы широкой публики совпадают с деятельностью той или иной редакции только в тех сферах, где они не противоречат и не вредят интересам хозяев редакций.

Надо отметить, что в последнее время существенно сокращается количество средств массовой информации с бюджетным финансированием, идёт процесс коммерциализации рынка СМИ, что оказывает существенное влияние на информационное поле: тематика публикаций, набор освещаемых событий и явлений, их оценка нередко делаются в угоду интересам нескольких влиятельных групп или лиц.

Опять напомню ключевую фразу из анекдота: «Давайте плохую новость и ни слова о хорошей!». Она ярко отражает один и, пожалуй, наиважнейший процесс в деятельности современных СМИ - изменение количественного соотношения тем, поднимаемых на страницах печатных изданий, в теле- и радиопрограммах и многочисленных сайтах, ориентированных на запросы «среднего и ниже среднего» представителя общества. Именно поэтому сегодня отмечается доминирование криминальных новостей, ЧП, программ о спорте, шоу-бизнесе, развлечениях, светских тусовках. Уже многие критики отмечают, что масс-медиа предлагают потребителю в основном «ожидаемую» информацию, получать и усваивать которую можно «лёжа на диване» или просматривая её на экране смартфона, не испытывая ни умственного, ни душевного напряжения и дискомфорта.

Когда умрут газеты

Надо отметить, что если электронные СМИ – телевидение, радио и сайты сегодня, несмотря на трудности, достаточно доступны для россиян, то газеты практически утратили свой когда-то универсальный охват населения. Значительная часть граждан обходится в настоящее время только телевизионной и Интернет-информацией, прежде всего из-за высоких цен на газеты и журналы, да и современные мобильные устройства коммуникации подталкивают людей к отказу от печатаных изданий. Этот прессинг на печатные СМИ заставил их выйти со своими материалами во Всемирную паутину, заставил их черпать и сомнительные информационные поводы оттуда же, подрывая и так уже слабый интерес людей к печатному слову.

Встреча традиционных и новых СМИ в Интернете является столкновением различных «журналистских культур», использующих разные технические особенности передачи и оформления информации. Руководитель Школы эффективного текста, автор книги «Когда умрут газеты» Андрей Мирошниченко отмечает тенденцию исчезновения физического посредника – журналиста (редакции) между информацией и её потребителем. Уже сегодня на просторах Всемирной паутины можно найти площадки, на которых появляются коллективные материалы - от оперативного текстового сообщения, фото- и видеоизображения, например, с места события. Оно обрастает комментариями, оценками пользователей этой электронной площадки.

Андрей Мирошниченко предрекает смерть печатных СМИ в ближайшее время. Как считает он, к концу 30-х годов этого века перестанет быть экономически активным последнее поколение россиян (те, кто родился примерно в 1980 году), для которого подписка на бумажную прессу – явление, хорошо знакомое и привычное с детских лет. На этот процесс наложится саморазрушение системы доставки печатных изданий в её нынешнем виде. Третья причина: технологическое развитие, порождающее принципиально новые медиа. Порционное получение информации сменится на потоковое - постоянная доступность информации вытеснит традиционные СМИ. Думаю, что Мирошниченко сгущает краски, но вектор определён верно.

У семи нянек журналист без глазу

Можно ли нынешних условиях как-то решать проблемы современной журналистики в России. Думаю, что нет. Прежде всего, нашему профессиональному цеху исторически присуща жёсткая конкуренция за аудиторию. Я не могу вспомнить какую-то совместную акцию во благо северян, которую бы провели региональные редакции Мурманской области. А поводов для этого было много. А вот примеров равнодушия, а порой и радости «коллег» от исчезновения той или иной редакции на Мурмане на моей памяти много.

Не способствует решению наших проблем разобщённость журналистского сообщества и на уровне страны. Думаю, для многих журналистов будет интересно узнать, что наши права готовы отстаивать и Академия Российского телевидения (АРТ), и АКМР - Ассоциация (директоров по коммуникациям и) корпоративных медиа России, и Гильдия автомобильных журналистов, и Гильдия ТД и ТП - Евразийская гильдия телевизионных дизайнеров и промоутеров, и КНК - Клуб независимых копирайтеров, и РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью, и СЖР - Союз журналистов России, который недавно отметил 100-летие, и Санкт-Петербургский творческий Cоюз журналистов, и ФСЖР - Федерация спортивных журналистов России…

Мы способны были бы сплотить, консолидировать общество, политически просвещать людей, развивать в них чувство собственного достоинства. Но не в нынешних правовых, политических и экономических условиях. Сегодня мы в большей мере являемся орудием духовного порабощения, запугивания и дезинформации людей. «Сенсация» о яйцах в коробке (и не только она) хорошо высветила и наш профессиональный уровень, и уровень нашей аудитории. Поисковик «Яндекс» на фразу «девять яиц в коробке» выдаёт 42 млн ссылок! После этого хочется задать вопрос «журналистам», размножившим это протухшее сообщение, и представителям огромной аудитории, клюнувших на эту туфту: «А вы в магазины ходите?»