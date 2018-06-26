День рыбака Мурманск встретит без Николая Чудотворца

Сегодня состоялось выездное совещание, посвященное установке памятника Николаю Чудотворцу.

— На сегодняшний день выполнен очень большой объ`м работ, и что отрадно — в сжатые сроки. Наше рыболовецкое сообщество выступило основным спонсором по созданию этого памятного места, и я хотел бы поблагодарить инициаторов проекта и, конечно, тех людей, которые все это время трудились на объекте в любую погоду, в любое время. Благодаря им мы сегодня видим практически готовый результат, — отметил координатор проекта, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

Святой Николай Чудотворец считается покровителем мореходов, рыбаков, воинов-североморцев. Особую роль в появлении памятника сыграл руководитель рыбодобывающей компании Юрий Задворный, благодаря его деятельному участию, идея установки монумента получила широкую поддержку рыбаков.

— Эта идея, как оказалось, возникла одновременно у Федора Конюхова и у меня. Мы сложили свои силы и возможности, и осуществили нашу задумку, — поделился Юрий Задворный. — Памятник отлит и установлен на средства рыбаков и просто жителей Мурманска. Я уверен, что скульптура станет достойным украшением города.

Инициативу поддержал и Фонд реализации общественно-значимых социальных проектов «Мурманску-100», куда мурманчане направляют благотворительные пожертвования и целевые взносы. Фонд взял на себя расходы по установке памятника. Ни один рубль из городского бюджета не был потрачен.

— Конечно, мы благодарны и спонсорам, и проектировщикам, и строителям. Что не менее важно, жители города-героя отнеслись к этому проекту с большим пониманием и любовью, — рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. — Памятник органично вписался в архитектуру города-порта.

Напомним, установка бронзового монумента высотой в 6,5 метра на пешеходной лестнице в районе дома № 20 по улице Воровского началась 6 июня. Ранее — 11 марта там был заложен камень. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории вокруг памятника, установке освещения и видеонаблюдения.

Образ Николая Чудотворца воплощен в бронзе по иконе, написанной Фёдором Конюховым в одном из путешествий.

Торжественное открытие памятника запланировано на 28 июля.