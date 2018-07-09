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Мурманская область. Арктика09.07.18 07:00

День рыбака отметили на стадионе

Вчера в Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов состоялись торжественные мероприятия, посвящённые Дню рыбака.

Обращаясь к труженикам рыбной отрасли, заместитель главы региона Григорий Стратий от имени губернатора Марины Ковтун поздравил всех с одним из самых любимых праздников мурманчан – Днём рыбака.

«Рыбная отрасль была и продолжает оставаться в числе ключевых для экономики Мурманской области. В целом по России каждая шестая тонна пищевой рыбной продукции произведена мурманскими предприятиями», – подчеркнул Григорий Стратий.

Заместитель губернатора также отметил, что эти успехи достигнуты благодаря самоотверженному труду рыбаков и рыбоводов, рыбопереработчиков и портовиков, ученых и промышленников. Развитие отрасли – это результат совместной эффективной работы тружеников моря, власти, бизнеса, науки.

«Уверен, общими усилиями мы сохраним и приумножим славу рыбацкого Мурмана!», – сказал Григорий Стратий.

Особые слова благодарности в этот праздничный день заместитель главы региона адресовал ветеранам, отдавшим много лет труду в рыбной отрасли края, и чей опыт служит надежной опорой для молодой смены. Григорий Стратий от всей души пожелал рыбакам Мурмана крепкого здоровья, полных тралов и рыбацкой удачи.

С Днём рыбака земляков поздравили также заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области Вячеслав Зиланов, руководитель Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

Гостям праздника были представлены интерактивные площадки, байк-шоу, выставка автотехники. В концертной программе – шоу Игоря Портного с фрагментами из известных мюзиклов и выступление Вадима Самойлова, одного из основателей рок-группы «Агата Кристи».

 

 

 

 

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