День рыбака отметили при запахе душистых шашлыков

14 июля в Мурманске прошли традиционные праздничные мероприятия, посвящённые Дню рыбака. По запаху дымка и мяса, который витал над центральными улицами областного центра, горожане и гости безошибочно определяли, где состоится праздник. Основные торжества начались в 14 часов на Центральном стадионе профсоюзов.

Ведущим праздника стал известный российский шоумен и музыкант Игорь Портной. Для зрителей работали торговые ряды, выставка автотехники, детская площадка, был организован розыгрыш призов. Песнями о море и танцевальными мелодиями развлекала гостей праздника мурманская группа «Колотый лёд».

В 15.30 стартовала торжественная часть праздника. К мурманчанам и гостям города с приветствием обратился врио губернатора Мурманской области, глава муниципального образования город Мурманск.

На праздничной сцене, врио губернатора вручил медаль «За спасение погибавших» капитану спасательного судна ФГПУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Владимиру Чевнерову.

В январе 2017 года в Баренцевом море экипаж судна под командованием Владимира Ивановича пришёл на выручку потерявшему ход траулеру «Жемчужина». В течение недели спасатели с траулером на буксире в жесточайший шторм пробивались к Мурманску. В результате и судно, и 32 члена команды «Жемчужины» были спасены. Указ о награждении моряков Северного спасотряда был подписан Президентом России 10 января текущего года.

Праздник продолжился концертной программой. Перед мурманчанами выступили звёзды отечественной поп-рок-сцены – группа «Братья Грим» и Сергей Бобунец (экс-«Смысловые Галлюцинации»).

Но по атмосфере на стадионе невольно в голову лезла мысль, что большая часть мурманчан не пришла на праздник, так как горожане стояли в очереди за дешёвой рыбой, так как в этот же день стартовал проект «Наша рыба». Его цель – обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам.

Ассортиментный перечень продукции включает самые популярные виды рыбы – это треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус, уверяет нас врио губернатолра. Первый этап проекта предусматривает реализацию продукции в магазинах Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска и Североморска, затем проект будет распространен и на другие города области. В рамках трёхлетнего соглашения с правительством Мурманской области по реализации проекта рыбодобывающие компании региона обязуются поставлять в магазины рыбу без наценки, по себестоимости. Например, сегодня цена килограмма охлаждённой трески составляет 209 рублей, пикши – 179 рублей. Наверное, сегодня многие северяне отмечали День рыбака дома, за праздничным столом, приготовив рыбные блюда из подешевевших трески и пикши.