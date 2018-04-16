День семейного отдыха «Первопроходец космоса» в Мурманском областном краеведческом музее

14 апреля в Мурманском областном краеведческом музее в рамках акции «Всей семьей в музей» состоялся День семейного отдыха «Первопроходец космоса», приуроченный ко Дню авиации и космонавтики и посвящённый первопроходцу космоса – Юрию Алексеевичу Гагарину.

Музейное занятие началось с первых строк стихотворения Махмуда Отар-Мухтарова: «Сказал: «Поехали!» Гагарин, ракета в космос понеслась. Вот это был рисковый парень! С тех пор эпоха началась».

На мероприятии ребята и их родители узнали о покорении космоса человеком. Но прежде, чем в космос полетел человек, туда были направлены на космических ракетах растения, бактерии и животные. Также дети узнали, как отбирали животных для экспериментов, какие существовали требования к ним относительно их размера и веса.

Дети узнали о биографии Юрия Гагарина, как готовятся летчики и космонавты к полетам, и попробовали свои силы в испытаниях на координацию движений.

В завершение занятия юные посетители приняли участие в мастер-классе «Ракета» в технике «конструирование из бумаги».