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Мурманская область. Арктика13.02.18 17:02

День семейного отдыха «Саамы – коренные жители Кольского края» прошел в Мурманском краеведческом музее

В Мурманском областном краеведческом музее состоялся традиционный День семейного отдыха «Саамы – коренные жители Кольского края», посвящённый Международному дню саамов.

Для юных посетителей и их родителей была организована экскурсия по экспозиции музея «Хозяйство и быт саамов в XVIII-XIX веках», в ходе которой они узнали об особенностях повседневной жизни, быта и культуры кольских саамов. Помимо интересных исторических сведений, посетителям музея были представлены уникальные предметы экспозиции, среди которых традиционные саамские головные уборы – шамшура и перевязка, стационарные и временные жилища – вежа, кувакса, пырт.

Гости познакомились также с временной выставкой «Саамское село Варзино», посвящённой истории этого населённого пункта. Провела экскурсию специалист в области саамского языка и письменности Нина Афанасьева. Гостям были представлены уникальные предметы, документы и фотографии из семейных архивов жителей села Варзино, многие из которых имеют более чем полувековую историю.

В завершение мероприятия ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению декоративной закладки с саамскими узорами.

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