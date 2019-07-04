День семьи, любви и верности отметят в областном Дворце культуры

6 июля во Дворце культуры им. С. М. Кирова состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

В этот день в областной «Кировке» состоится чествование семей «золотых» и «серебряных» юбиляров Мурманской области, а также награждение общероссийской общественной наградой медалью «За любовь и верность». Участники мероприятия - семьи, прожившие в браке более 25 и 50 лет, молодожены и почетные гости праздника.

День семьи, любви и верности празднуется в России ежегодно 8 июля. Идея праздника возникла у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, которых поминают как раз 8 июля. Их брак является образцом христианского супружества.

Установление этого праздника призвано обратить внимание общества на то, что семья как основной элемент общества была и остается хранительницей духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития.