День снега в Мончегорске - это спорт и физкультура!

В Мончегорске студенты отметили День снега по-спортивному. Четвёртый год колледж отмечает этот день «Весёлыми стартами». Эстафеты проводятся на улице: встречный лыжный марафон, «русская тройка» с санями и перетягивание каната. В завершении учащиеся устраивают флешмоб - выстраиваются, формируя буквы слов «День снега» и делают памятное фото, а победители эстафет угощаются сладкими пирогами с чаем.

Как рассказал руководитель физического воспитания колледжа Леонид Чучумов, студенты всегда в восторге от акции.

- Вот только их количество меньше, чем хотелось: весь четвертый курс отсутствует, т.к. сейчас время практической работы, мне, как преподавателю, хотелось бы, чтобы с каждым годом соревнования были все лучше. Наши русские забавы эмоционально зажигают ребят, поэтому впереди у нас много подобных мероприятий: 8 февраля - соревнования «Лыжня России» с чаепитием на лыжной базе; 13-го - интеллектуальная игра «Брейн-ринг», посвященная Олимпиаде; 21-го - конкурс «А, ну-ка, парни!».

Как говорит первокурсница Полина Торопина, впечатленная необычными соревнованиями и флешмобом, атмосфера на праздновании Дня снега - исключительно позитивная:

- Лично бегала на лыжах в марафоне и тянула канат, а со стороны наблюдала, как наши ребята неслись, запряженные в сани. Это очень весело! Больше всего понравилось канат перетягивать. Все здорово! Хорошим настроением заряжает и группа наша становится сплоченнее.

- День снега - это спорт и физкультура! Ребятам нравятся мероприятия, связанные с физической активностью: хоть лыжи, хоть санки, - улыбается преподаватель психологии Анна Котяшова. Соглашаются с нею и сами студенты.

Марью Карлюк, например, привлекает энергичность, сплоченность, а еще - всплеск эмоций:

- Мы ждем этот день. Самая весёлая и любимая часть соревнований - «русская тройка». Сегодня я сама сидела в санях, старалась держать равновесие, чтобы не упасть и этим помогала ребятам.

- Мы собираемся большой, дружески настроенной компанией. В конце на флешмобе сложим слова «День снега». Мне нравится чувство коллектива, - добавил ее однокурсник Матвей Бронников.