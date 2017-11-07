ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Отпущено всего три часа, чтобы спасти человека от неожиданного «взрыва в мозге»ИТОГИ: Ковтун у Путина, Мусатян в КПРФ, или Что ждать от «шабаша» Елены Берковой, Ксении Собчак, Екатерины Гордон и Анфисы Чеховой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.11.17 07:10

День сотрудника органов внутренних дел и столетие Советской милиции в Мурманске отметили интенсивной стрельбой

В Мурманске на базе стрелкового тира «Динамо» прошли традиционные региональные соревнования регионального отделения общества «Динамо» и первенство УМВД России по Мурманской области по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия-пистолета Макарова. Соревнования приурочены ко Дню сотрудника органов внутренних дел и столетию Советской милиции, включены в ежегодную комплексную Спартакиаду МРО ОГО ВФСО «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта.

В соревнованиях приняли участия около 100 участников из 20 команд КФК МРО ОГО ВФСО «Динамо» и отделов мурманской полиции. Всем участникам предстояло состязаться в меткости в упражнении ПБ-1, а именно произвести 3 пробных выстрела, по необходимости сделать корректировку своей стрельбы и десятью зачётными выстрелами выбить наибольшее количество баллов.

С данной задачей среди женщин лучше всех справилась представитель Росгвардии, кандидат в мастера спорта России по стрельбе из БРСО Романчук Анна (82 очк.), второе место завоевала представитель КФК № 8 Нилова Татьяна (81 очк.), третье место завоевала представитель КФК № 8 Фролова Ольга (80 очк.).

Среди мужчин весь пьедестал почёта заняли представители КФК № 8, Щекалев Андей (91 очк.), Тугашев Алексей (88 очк.), Ковтун Дмитрий (85 очк.).

В командном зачёте победу с результатом 324 очк. одержали представители КФК № 8-2 команда, второе место завоевали сотрудники КФК № 8-1 команда (316 очк.), третье место с результатом 313 очк. завоевали представители КФК № 2.

По итогам Спартакиады лидирующие позиции в общем зачёте удержала сборная команда КФК № 8.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБанки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 506 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Елена И
06.11.17 19:20
Ну, понятно, свои же сдали, надоело дань платить. Гнать мошенников из МЧС!
Комментарий к новости:В Мурманской области заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей
KomRad
04.11.17 23:40
Что-то участников флеш-моба мало для праздника народного единства!
Комментарий к новости:Сердце цветов российского триколора
Елена
04.11.17 14:28
В Саратовской обл.,г.Маркс в такой же ситуации.Принесли первые квитанции,что делать не знаем.
Комментарий к новости:Жителей Кандалакши, перешедших на электрообогрев квартир, заставляют опять устанавливать традиционные батареи и производить двойную оплату за отопление
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:00«Моя правда « Документальный цикл (12+)11:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)12:00«На пути к сердцу». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO ДеньгиСпрос на молочную продукцию сократился, россияне экономят на йогуртах, сырках, молочных десертах-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 41 копейку, доллара – на 34 копейки-PRO ЭнергетикуПрокуратура предостерегает гарантирующего поставщика электроэнергии от противозаконного отключения котельной в сп.Междуречье-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыМинстрой хочет, чтобы квартиросъёмщики настучали на владельцев жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика