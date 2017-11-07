День сотрудника органов внутренних дел и столетие Советской милиции в Мурманске отметили интенсивной стрельбой

В Мурманске на базе стрелкового тира «Динамо» прошли традиционные региональные соревнования регионального отделения общества «Динамо» и первенство УМВД России по Мурманской области по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия-пистолета Макарова. Соревнования приурочены ко Дню сотрудника органов внутренних дел и столетию Советской милиции, включены в ежегодную комплексную Спартакиаду МРО ОГО ВФСО «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта.

В соревнованиях приняли участия около 100 участников из 20 команд КФК МРО ОГО ВФСО «Динамо» и отделов мурманской полиции. Всем участникам предстояло состязаться в меткости в упражнении ПБ-1, а именно произвести 3 пробных выстрела, по необходимости сделать корректировку своей стрельбы и десятью зачётными выстрелами выбить наибольшее количество баллов.

С данной задачей среди женщин лучше всех справилась представитель Росгвардии, кандидат в мастера спорта России по стрельбе из БРСО Романчук Анна (82 очк.), второе место завоевала представитель КФК № 8 Нилова Татьяна (81 очк.), третье место завоевала представитель КФК № 8 Фролова Ольга (80 очк.).

Среди мужчин весь пьедестал почёта заняли представители КФК № 8, Щекалев Андей (91 очк.), Тугашев Алексей (88 очк.), Ковтун Дмитрий (85 очк.).

В командном зачёте победу с результатом 324 очк. одержали представители КФК № 8-2 команда, второе место завоевали сотрудники КФК № 8-1 команда (316 очк.), третье место с результатом 313 очк. завоевали представители КФК № 2.

По итогам Спартакиады лидирующие позиции в общем зачёте удержала сборная команда КФК № 8.