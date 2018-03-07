День Весны Мурманская область встречает сильными морозами

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-9 марта Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -17-22°, при прояснениях –27-32°, днём -8-13°, в центральных районах местами до -18°.

10-11 марта погоду нашего региона будет определять циклон с центром на юго-западе Баренцева моря: ожидается увеличение количества облачности и постепенное повышение температуры воздуха.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -17-25°, при прояснениях -28-35°, днём -8-13°, в центральных районах местами до -18°. Гололедица.