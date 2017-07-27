День ВМФ во флотской столице Заполярья не вызвал ажиотажа среди туристов

Мурманская область вошла в топ-10 рейтинга для путешествий в День ВМФ.

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг городов России, популярных для путешествий и отдыха на День ВМФ, который празднуют 30 июля 2017 года.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения и предложений туров. По данным «ТурСтат», туристический бюджет в Североморск на праздник составит - 2,7 тысячи рублей в день. В День Военно-морского флота Российской Федерации проходят торжественные парады боевых кораблей, а также праздничные концерты, салюты и фейерверки. Североморск попал в первую десятку по популярности в праздничные выходные.

Топ 10 городов России для путешествий на День ВМФ: 1 - Санкт-Петербург; 2 – Севастополь; 3 – Владивосток; 4 – Новороссийск; 5 - Керчь; 6 - Петропавловск-Камчатский; 7 - Балтийск (Калининградская область); 8 – Архангельск; 9 – Астрахань и 10 - Североморск (Мурманская область).