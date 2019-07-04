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Мурманская область. Арктика04.07.19 08:00

День здоровья состоялся в лагере «Гандвиг»

2 июля передвижная детская библиотека побывала в Мурманском областном загородном стационарном детском оздоровительно-образовательном центре «Гандвиг». Для ребят начальных классов библиотекарь отдела электронных ресурсов подготовила познавательно-игровую программу «Здоровый образ жизни! Удача и успех!».

Школьники узнали, от чего зависит здоровье человека и как его можно сохранить. Занятие проходило в игровой форме. Дети выполняли задания и отвечали на вопросы викторины. Ребята обсудили с библиотекарем, как правильно организовать свой день, как можно укрепить здоровье, какие привычки бывают полезными. Дети узнали, что такое рациональное питание, какие продукты полезные, а от каких продуктов лучше отказаться. Поговорили о том, как компьютер и современные гаджеты влияют на здоровье и какие правила необходимо соблюдать при их использовании. Еще ребята научились выполнять специальную гимнастику для глаз. Мальчишки и девчонки приняли участие в веселых играх, посоревновались в быстроте и ловкости в эстафетах, показали свои актерские способности в конкурсе спортивной пантомимы, вспомнили пословицы и поговорки о здоровье, вместе сделали зарядку. Во время встречи дети услышали любопытные сведения о своём организме и получили много полезных советов.

Для ребят постарше сотрудник центра правовой и социальной информации провела медиачас «Планета под названием «Молодость».

Участвуя в мероприятии, юные мурманчане узнали о правилах поведения, на долгие годы сохраняющих здоровье и привлекательный внешний вид. Библиотекарь рассказала о пользе рационального питания, важности движения и гигиены, подчеркнула значимость отсутствия вредных привычек и бесконфликтности общения.

Школьники просмотрели обучающие фильмы по теме мероприятия, приняли участие в викторинах и играх-активаторах. В игре «Составь сбалансированный обед» дети выбрали из различных салатов полезный для здоровья, а из перечисленных напитков юные гости предпочли лимонад. Библиотекарь рассказала о вреде газированных напитков. В игре «Готовим полезно и правильно» ребята из продуктов, представленных в электронной презентации, помогли приготовить виртуальный обед.

В завершении мероприятия дети ответили на вопросы викторины «Питайся правильно» и закрепили полученные знания.

 

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