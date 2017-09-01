День знаний украсил праздник сладкоежек

В Мурманске на площади Пять Углов состоялся традиционный праздник «Мурманск-город сладкоежек», посвященный Дню знаний. Поздравить школьников пришли представители администрации города, педагоги, а также художественные коллективы заполярной столицы.

– Мы гордимся многочисленными победами наших школьников, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Мурманчане с честью представляют родной город на ученических олимпиадах, спортивных соревнованиях, культурных форумах. С праздником, дорогие ученики!

Организаторы приготовили множество конкурсов с песнями, розыгрышами и, конечно же, вкуснейшим мороженым. Преподаватели и воспитанники Детской театральной школы развернули яркое театрализованное представление.

– Для каждого учителя – это особенный день. Мы рады встречи с нашими учениками после каникул, пусть новый учебный год будет полон успехов и открытий, – пожелала школьникам директор школы № 5 Ирина Ускова.