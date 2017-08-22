Денег нет – россиянам не до зрелищ

Россияне стали более скромно проводить свой досуг по сравнению с докризисными временами. Почти половина их них (51% против 45% тремя годами ранее) никакие развлекательные заведения и мероприятия за последние полгода не посещали, говорят данные исследования компании «Ромир».

С 30% до 26% сократилось число тех, кто признался в посещении кафе и ресторанов. Один процент посетителей (с 13% до 12%) потеряли салоны красоты, 2% (9% против 7%) - платные бани и сауны, вдвое (с 2% до 1%) сократилось число посетителей SPA-центров и соляриев.

Почти вдвое сократилась доля театралов – с 11% до 6%, почти втрое – с 8% до 3% - уменьшилось число посетителей концертов современной музыки, и в два с половиной раза – с 5% до 2% – сократилась доля посетителей концертов классической музыки, оперы и балета. Уменьшилось и число посетителей боулингов и бильярдных – с 8% до 6%. Также на 2% сократилась аудитория ночных клубов – с 7% до 5%.

Небольшой, но рост посетителей был зафиксирован только по двум позициям. По сравнению с осенью 2014 года на 2% выросла доля посетителей кинотеатров – с 22% до 24%. Также 2% аудитории приобрели рестораны быстрого питания – теперь их посещают 19% против 17% три года назад. Таким образом, если раньше излюбленным способом времяпрепровождения россиян были кино и кафе, то на сегодняшний момент походы в кино сопровождаются посещением фаст-фудов.

Наблюдается явная тенденция к сокращению размера среднего чека за одно посещение на одного человека. Вырос средний чек только за билеты на концерты современной музыки с 1080 до 1311 рублей, а также на посещение салонов красоты – с 817 до 1087 рублей. Однако этот номинальный рост на 18% по концертам и на 25% на салоны красоты, увы, был «съеден» накопленной за этот период инфляцией, которая составила порядка 27%.

По остальным же видам досуга и развлечений за три года произошло удешевление среднего чека. Так, теперь в ресторанах в среднем россияне тратят 707 рублей на человека против 808 в 2014. Даже в набирающих популярность ресторанах быстрого питания чек худеет – с 592 до 488 руб., что, возможно, и является одной из причин роста аудитории этих заведений.

На походы в кино россияне теперь тратят в среднем почти вдвое меньше – 365 рублей вместо 615 три года назад, пишет finmarket.ru.