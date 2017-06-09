Денег опять нет, или Власти не торопятся рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Возможность вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам может появиться в 2020 году, этот вопрос может быть рассмотрен при подготовке проекта федерального бюджета на 2020 год.

«Мы принимали решение, чтобы работающим пенсионерам не индексировать пенсии, но при выходе на пенсию такой работник получит индексацию с учётом отработанного времени, индексация будет компенсирована. Это была мера антикризисного плана, необходимая для оптимизации расходов с одной стороны, с другой стороны, мы считали, что необходимо сконцентрировать и поддержать пенсионеров, которые имеют небольшие доходы, только от пенсии. Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета на 2020 год и посмотреть наши возможности», - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

Министр пояснил, что на 2018-2019 годы бюджет РФ будет «достаточно сложный и этот бюджет адаптационный к новым условиям экономики».

«С 2020 года у нас появляется возможность увеличивать расходы, обязательства. Считаю, что в 2020 году мы могли бы реализовать целый ряд новых программ, о которых мы говорим, в том числе, и в Госдуме. Полагаю, что вопрос о пенсиях работающих пенсионеров может быть рассмотрен при подготовке очередных бюджетов на очередные финансовые годы», - сказал он, сообщает www.finmarket.ru.