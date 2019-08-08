Денег в бюджете Мурманской области полно!

По оперативным данным на 1 августа текущего года, как сообщает Министерство финансов Мурманской области, доходы регионального бюджета исполнены в размере 47 млрд 515,4 млн рублей, или на 67,7% от утвержденного на 2019 год объёма. Расходы областного бюджета исполнены на данную дату в размере 44 млрд 496,8 млн рублей, или на 57,9% от утвержденного на текущий год объёма. Профицит составил 3 млрд 18,7 млн рублей. Отметим, что планировался дефицит в размере более 6,6 млрд рублей.