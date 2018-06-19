Денег в избытке – снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в рублях

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в первой декаде июня 2018 года снизилась по сравнению с последней декадой мая на 0,22 процентного пункта и составила 6,05%.

Как сообщает Банк России, оснований для роста ставок в ближайшей перспективе нет, констатировали финансовые аналитики ещё в прошлом году. Дело в том, что банки вынуждены продолжать снижать ставки, чтобы остановить приток средств, которые и так в избытке.