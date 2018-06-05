Мурманская область. Арктика05.06.18 09:04
Денежное довольствие и иные выплаты с 1 июля будут перечисляться только на карты «Мир»
С 1 июля 2018 года зачисление выплат за счет средств федерального бюджета личному составу Вооруженных Сил Российской Федерации на карты иных платежных систем, отличных от Национальной системы платежных карт «Мир», кредитными учреждениями производиться не будет (федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).
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