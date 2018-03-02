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Мурманская область. Арктика02.03.18 17:03

Денежное довольствие военнослужащих на Крайнем Севере в полтора-два раза больше, чем на «Большой земле»

Военнослужащие на Крайнем Севере получают денежное довольстве, которое в полтора-два раза превышает зарплату их товарищей с «Большой земли», сообщил в беседе с журналистами командующий Северным флотом (СФ) адмирал Николай Евменов.

«На военнослужащих распространяются так называемые «северные коэффициенты» при начислении денежного довольствия», –– пояснил Николай Евменов в беседе с представителями СМИ  после доклада Министру обороны генералу армии Сергею Шойгу о состоянии дел на флоте.

Командующий Северным флотом также рассказал о денежных надбавках, которые получают военнослужащие, повышающие своё ратное мастерство, участвующие в дальних морских походах.

Помимо этого, добавил Николай Евменов, на Крайнем Севере для военных действует льготная система при начислении пенсионных лет.

«Сами военные шутливо называют ее «секунда за полторы», поскольку год службы на Северном флоте приравнивается к полутора. Соответственно, офицер Северного флота имеет право выйти на пенсию гораздо раньше, чем офицер, который служит в средней полосе России», –– отметил командующий Северным флотом.

Николай Евменов также сообщил, что в гарнизоне Гаджиево построен новый микрорайон для подводников, здесь же в конце прошлого года сдан в эксплуатацию детский сад, как и в гарнизоне морских пехотинцев Спутник. Ещё один детский сад простроен в этом году к Дню защитника Отечества в гарнизоне Северомосрк-3.

«Развивается спортивная инфраструктура гарнизонов. В Гаджиево введён в эксплуатацию универсальный спортивно-тренировочный комплекс. Аналогичный есть в Североморске», - рассказал Николай Евменов.

По его словам, в ходе доклада Министру обороны, который сегодня инспектировал Северный флот, речь шла о строительстве военной инфраструктуры в Арктической зоне, переоснащении сил флота на современные образцы вооружения и военной техники, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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