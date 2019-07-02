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Мурманская область. Арктика02.07.19 09:15

Денежное вознаграждение до суда довело

Вступил в законную силу приговор Оленегорского городского суда Мурманского области в отношении бывшего начальника Оленегорского отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Евгения Черевко, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Ранее, в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Северному флоту установлено, что в период с 2016 по 2017 года Евгений Черевко, злоупотребив доверием ранее знакомой ему жительницы Оленегорска, и, используя своё служебное положение, передал последней за денежное вознаграждение свидетельство об окончании её сыном автошколы ДОСААФ по программе водитель категории «В». Полученные от неё деньги он присвоил себе. Впоследствии свидетельство признано недействительным и его знакомой пришлось повторно оплачивать обучение родственника в автошколе.

Сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета по Мурманскому гарнизону собраны достаточные доказательства для принятия судом решения о виновности должностного лица в совершении преступления. Евгений Черевко приговорен к выплате штрафа в размере 110 тысяч рублей и возмещению материального ущерба нанесенного гражданке «В».

Как сообщает Управление ФСБ России по Северному флоту, апелляционным определением Мурманского областного суда приговор оставлен без изменения.

 

 

 

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