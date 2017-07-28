Деньги или жизнь: пенсионер не отдал грабителю последние 10 тысяч рублей

В отдел полиции города Мончегорска обратился пожилой мужчина 1936 года рождения. Он заявил, что в отношении него была совершена попытка ограбления. По его словам, в подъезде собственного дома ул.Ленина на него неожиданно напал находившийся там неизвестный. С применением насилия путем резкого рывка он намеревался вырвать из рук потерпевшего сумку.

Как установили полицейские в ходе опроса потерпевшего, в сумке находилась сумма денежных средств в размере 10 тысяч рублей. Пенсионер смог оказать сопротивление нападавшему. После неудачи грабитель скрылся с места происшествия.

Потерпевший описал сотрудникам полиции приметы подозреваемого, однако задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что грабёж мог совершить 34-летний мужчина, проживающий в доме недалеко от места происшествия.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что неработающий мончегорец ранее уже был судим за кражу и грабеж. Он признался в совершенном деянии.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.