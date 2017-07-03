Мурманская область. Арктика03.07.17 14:22
Деньги к деньгам, или Прибыль тридцатки крупнейших банков выросла в 2 раза
Как сообщает ЦБ РФ, в январе-мае тридцатка крупнейших банков страны получила прибыль в размере 521,6 млрд рублей по сравнению с прибылью в 257,3 млрд рублей в январе-мае 2016 года. Таким образом, прибыль тридцатки крупнейших банков выросла в 2 раза.
В январе-апреле 2017 года прибыль 30 крупнейших банков составляла 425,7 млрд рублей. Таким образом, в мае «тридцатка» заработала 95,9 млрд рублей по сравнению с прибылью в 75,8 млрд рублей в мае предыдущего года. Показатель увеличился на 26,5%.
30 крупнейших банков аккумулировали на 1 июня вклады физлиц на сумму 20 трлн 509,4 млрд рублей. За месяц объём вкладов в 30 крупнейших банках подрос на 0,1%.
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