Деньги к деньгам, или Прибыль тридцатки крупнейших банков выросла в 2 раза

Как сообщает ЦБ РФ, в январе-мае тридцатка крупнейших банков страны получила прибыль в размере 521,6 млрд рублей по сравнению с прибылью в 257,3 млрд рублей в январе-мае 2016 года. Таким образом, прибыль тридцатки крупнейших банков выросла в 2 раза.

В январе-апреле 2017 года прибыль 30 крупнейших банков составляла 425,7 млрд рублей. Таким образом, в мае «тридцатка» заработала 95,9 млрд рублей по сравнению с прибылью в 75,8 млрд рублей в мае предыдущего года. Показатель увеличился на 26,5%.

30 крупнейших банков аккумулировали на 1 июня вклады физлиц на сумму 20 трлн 509,4 млрд рублей. За месяц объём вкладов в 30 крупнейших банках подрос на 0,1%.