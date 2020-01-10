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Мурманская область. Арктика10.01.20 12:55

Денис Клебанов стал министром спорта и молодёжной политики Мурманской области

Своим постановлением глава региона назначил Дениса Клебанова министром спорта и молодежной политики Мурманской области. Документ вступил в силу с 10 января 2020 года.

Наша справка:

Денис Вадимович Клебанов родился в 1978 году в Москве.

В 2003 году окончил Пермский государственный педагогический университет по специальности «Педагог по физической культуре». Повышал квалификацию по направлениям «Спортивно-массовая работа с населением по месту жительства» и «Менеджмент в спортивной сфере». В 2013 году окончил курсы повышения квалификации «Управление персоналом в государственных и муниципальных учреждениях» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 1995 по 2005 годы – в профессиональном спорте. Выступал за футбольные клубы «Локомотив» (Москва), «Спартак» (Щелково), «Амкар» (Пермь), «Жальгирис» (Каунас), «Орел» (Орел), «Биохимик» (Саранск).

С 2005 по 2014 годы работал в учреждениях физической культуры и спорта Москвы, в Федерации велосипедного спорта России, был советником министра физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области. Затем – руководитель по проектной работе Исполкома ОНФ по Московской области. С 2016 года – руководитель аппарата, исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

В 2018 году – доверенное лицо кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина по молодежной политике и спорту.

Член Общественного совета при Министерстве спорта РФ.

Член рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению «Молодёжная политика».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарственным письмом Президента Российской Федерации В.В. Путина, Благодарностью министра просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой, другими наградами.

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