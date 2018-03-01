Депутат Государственной Думы Алексей Веллер прокомментировал послание Президента РФ Федеральному Собранию

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы:

- Впечатления от послания Президента у меня очень яркие и глубокие. Недаром Владимир Владимирович в самом начале назвал это послание рубежным. В первой части мы услышали много вопросов, касающихся развития социального и экономического блоков. Были затронуты темы, которые очень актуальны сегодня и волнуют всех, без исключения. Важно и то, что Президент дал четкие посылы, касающиеся налогов, экономики страны, жилья, изменения механизма определения кадастровой стоимости земли, увеличения пенсий и модернизации здравоохранения. То есть, и правительству, и Федеральному Собранию есть над чем работать. К тому же Президент обозначил очень жёсткие сроки на решение всех озвученных вопросов. Вторая часть послания была посвящена новейшим достижениям России в области военной техники, и, по сути, внешнеполитическому блоку. И я считаю, что эта речь войдёт в историю человечества, потому что эта речь произвела громадное впечатление на всех присутствующих в зале, и, не сомневаюсь, произведет впечатление на все мировое сообщество.