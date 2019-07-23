Депутат пошёл в детский сад

Сегодня депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров посетил детский сад № 82 (ул. Фролова, 9а) и оценил, как преобразилось образовательное учреждение за лето.

– Больничный городок – один из старейших микрорайонов города, поэтому приятно видеть, что сюда возвращается жизнь, – сказал Виктор Хабаров. – После обращений жителей был решён вопрос с холодной водой, удалось вернуть почтовое отделение и возможность оплачивать коммунальные платежи рядом с домом. Долгожданным событием для детского сада, который посещают почти 150 наших самых юных горожан, стала комплексная замена всех оконных блоков в обоих корпусах.

Также в дошкольном учреждении установили новые теневые навесы, в настоящее время выполняются работы по косметическому ремонту групп и пищеблоков.

Работа по установке современных стеклопакетов проводится городскими властями ежегодно. Всего за период действия программы с 2014 года было обновлено более 10 тысяч оконных блоков в детских садах, школах и поликлиниках.