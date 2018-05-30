Депутатов облдлумы беспокоит ситуация, которая сложилась со значительным увеличением бюджетных расходов на компенсацию выпадающих доходов реусрсоснабжающим организациям

В Мурманской областной Думе на заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина обсудили корректировки областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В нём приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы, руководители профильных министерств региона, представители Контрольно-счётной палаты области, прокуратуры.

Напомним, этот законопроект был принят областной Думой в первом чтении 24 мая этого года. Он предусматривает изменение основных параметров главного финансового документа региона. В частности, увеличивается общий объём доходов до 58,47 млрд рублей, или на 3,3%, расходы возрастают почти на 3,5 млрд рублей, или на 5,8%. В комитет поступили поправки к проекту, в которых уточняется финансирование отдельных расходных обязательств, а также учтены предложения Контрольно-счётной палаты Мурманской области.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на необходимости индексации расходов на обеспечение бесплатным питанием школьников, на вопросах закупки медицинского оборудования для учреждений региона.

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона во втором чтении и окончательной редакции.

Также депутаты обсудили обращение областной Думы в федеральный центр об оказании содействия в решении вопроса о компенсации расходов, возникших в связи с увеличением цен на топочный мазут.

«Очень беспокоит ситуация, которая сложилась со значительным увеличением бюджетных расходов на компенсацию выпадающих доходов реусрсоснабжающим организациям. Государством установлен предельный индекс роста платы за коммунальные услуги, но рост рыночной стоимости топлива прогнозировать сложно. Сейчас предполагаемая стоимость топочного мазута может достигнуть порядка двадцати тысяч рублей за одну тонну, а в тариф рассчитан исходя из цены мазута около 11,5 тысячи рублей. Возникает большая разница в реальных расходах на тепло и платой населением. Мы предлагаем федеральному центру вмешаться в сложившуюся ситуацию и либо компенсировать эту разницу в расходах, либо пересмотреть вопрос формирования тарифов», – отметил Борис Пищулин.