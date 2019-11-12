Депутатов подгоняют бюджет, тишина и покой

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты приняли решение, что очередное заседание Думы пройдёт 19 ноября.

В центре внимания будет проект закона, вносящий изменения в бюджет текущего года, а также ряд законопроектов в сфере налогового и бюджетного законодательства.

Региональные парламентарии планируют в первом чтении рассмотреть законодательную инициативу г. Апатиты проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Мурманской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области» и другие вопросы.