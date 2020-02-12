В ходе визита они познакомились с работой основных цехов и подразделений КАЭС, побывали в машинном зале и на одном из блочных щитов управления, осмотрели новые объекты городской инфраструктуры и обсудили проблемные вопросы с руководителями предприятия и муниципалитета.

Кольская атомная станция – крупнейшее энергетическое предприятие, вырабатывающее более половины всей электроэнергии в Мурманской области.

«Успешная производственная деятельность позволяет Кольской АЭС оказывать существенную поддержку социальным проектам и инициативам, а также направлять значительные средства на благотворительность и программы развития городской инфраструктуры», - рассказал своим коллегам директор Кольской АЭС, заместитель председателя Мурманской областной Думы Василий Омельчук.

Интерес парламентариев вызвала информация о реализации в регионе соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Госкорпорацией «Росатом», в рамках которого в региональную казну ежегодно дополнительно поступают порядка 1 млрд рублей по налогу на прибыль.

«Для областного бюджета это очень существенный вклад. Особенно впечатляет, что дополнительные средства расходуются не только на проекты на территориях присутствия предприятий «Росатома», а во всех муниципальных образованиях Мурманской области», - заметил председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин.

Депутатов также заинтересовал опыт Кольской АЭС в сфере раздельного сбора коммунальных отходов. По мнению председателя комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Валерия Пантелеева природоохранная деятельность Кольской атомной станции заслуживает самой высокой оценки.

Кольские атомщики наладили раздельный сбор пластика, бумаги и картона, отслуживших свой срок люминесцентных ламп и батареек.

«Посещение ведущих предприятий Мурманской области позволяет быть в курсе самых насущных проблем и изучать полезный опыт. Объективно, Кольская АЭС сегодня образцовое предприятие по экономической эффективности, социальной ответственности, а также в плане успешного взаимодействия с органами местного самоуправления», - отметила заместитель председателя Мурманской областной Думы Наталья Ведищева.

Депутаты также посетили Лапландский заповедник и на месте ознакомились с проблемами развития особо охраняемой природной территории.