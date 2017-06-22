Депутатский десант высадился в центре по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» в Сайда-Губе

Депутаты Мурманской бластной думы посетили с рабочим визитом объекты Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО», расположенные в Сайда-Губе. Посещение Сайда-Губы прошло под эгидой комитета думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу, а также общественного совета по проблемам безопасного использования атомной энергии Мурманской области.

В ходе визита парламентарии провели встречу с руководством предприятия и осмотрели его основные промплощадки: плавучий причал хранения реакторных отсеков, транспортный цех, цех кондиционирования и хранения твёрдых радиоактивных отходов.

– Впечатляет то, как сегодня выглядит Сайда-Губа, – отметил Сергей Дубовой. – Где за 12 лет на месте пустыря и болота построен самый современный в стране комплекс по обращению с радиоактивными отходами. Для нас очевидно и то, что для реализации таких успешных проектов, как Сайда-Губа, нужны не только иностранные инвестиции и технологии, но и наши российские высококлассные специалисты, настоящие энтузиасты, болеющие всей душой за свое дело. Именно такие специалисты здесь и работают.

В Сайду-Губу доставляют так называемые «трёхотсечные» блоки, в которых боковые фрагменты обеспечивают плавучесть центрального – реакторного. После ряда технологических манипуляций остаётся только реакторный отсек, защищенный прочным корпусом субмарины. Снизу он усиливается специальными конструкциями, бетонируется и устанавливается на площадку длительного хранения – на 70 лет.

– Площадка длительного хранения рассчитана на 152 элемента – реакторных отсеков АПЛ и надводных кораблей, – рассказал бывший директор предприятия, председатель профильного комитета Думы Валерий Пантелеев. – Этот объект в Сайда-Губе построен с соблюдением всех мер безопасности, какие только, вообще, можно было придумать, – Радиационная обстановка внутри него, пожалуй, даже лучше, чем естественный фон за пределами периметра.

До «нулевых» годов база находилась в удручающем состоянии и входила в число радиационных объектов с высокой степенью опасности. В октябре 2003 года между Германией и Россией было заключено соглашение о сооружении берегового хранилища. Первоначально в этом проекте участвовали Курчатовский институт, корпорация «Росатом» и немецкое предприятие «Энергеверке Норд».

– Так совпало, что на недавней международной конференции в Нарьян-Маре, в которой я принимал участие, зарубежные коллеги задавали российской стороне немало вопросов об экологии и утилизации радиоактивных материалов, в частности, – рассказал первый вице-спикер Владимир Мищенко. – Думаю, если бы они увидели своими глазами, то, что сегодня увидели мы, такие вопросы больше не звучали бы.

Благодаря вводу в эксплуатацию третьей очереди комплекса в Сайда-Губе – центра кондиционирования и долговременного хранения – теперь здесь работают с разными видами радиоактивных отходов. При этом во главе угла стоит производственная безопасность, а к условиям труда предъявляются самые высокие требования.

– Уровень организации и культуры производства здесь очень серьёзный, – поделился мнением депутат Максим Иванов. – Я побывал на многих российских предприятиях, и скажу, что в части техники безопасности и всего остального центр в Сайда-Губе находится на высоком уровне.

– Думаю, что на этом предприятии реализованы самые последние достижения в сфере охраны труда и промбезопасности. – считает депутат Андрей Фоменко. – Но это оправдано в силу тех потенциальных рисков, с которыми связана работа в таком центре.

– Полагаю, центр в Сайда-Губе – это не только самая современная техника, как таковая, но в первую очередь – высокий профессионализм персонала, – отметил депутат Евгений Тарбаев.

– Условия труда в этом центре, конечно, относятся к категории вредных, я лично поговорил с сотрудниками в цехе, где окрашивают отсеки, – рассказал председатель комитета думы по труду, вопросам миграции и занятости населения Александр Макаревич. – И я считаю, что государство неправильно в последнее время подходит к оценке вредных условий труда. Кроме того, считаю необходимым, чтобы московское руководство компании учитывало особенности трудового законодательства, касающиеся Крайнего Севера.

Потенциал предприятия выше его сегодняшней фактической загруженности. С 2015 года, когда была введена в эксплуатацию третья очередь, объёмы переработки радиоактивных отходов постепенно нарастали: 32 кубометра в год, затем чуть более 100, в 2017 – до 500. При этом на имеющихся мощностях можно перерабатывать до двух тысяч. По мнению Валерия Пантелеева, такая нагрузка потребует соответствующего уровня кадровой обеспеченности, и это – решаемая задача.

В завершение визита парламентарии поблагодарили руководство Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» за насыщенную ознакомительную программу.

– Хотел бы от всей души поблагодарить всех, кто сделал возможным реализацию уникального международного проекта в Сайда-Губе, аналогов которому по технологиям и уровню безопасности сегодня нет в мире, – обратился к принимающей стороне Сергей Дубовой. – Желаем коллективу предприятия и впредь оставаться на высоте, новых профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия!

– Законодательная власть всегда была для нас одним из партнёров. Символично, что с новым составом думы мы начали взаимодействовать в год, который объявлен Годом экологии. Думаю, что сотрудничество будет плодотворным, – отметил в ответном слове секретарь общественного совета по проблемам безопасного использования атомной энергии Мурманской области Сергей Жаворонкин.

Напомним, 27 июня состоится торжественная церемония, приуроченная к вывозу из губы Андреева первой партии отработавшего ядерного топлива для дальнейшей переработки.