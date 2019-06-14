Депутаты благодарят людей в белых халатах за их самоотверженную работу

В преддверии профессионального праздника в зале Мурманской областной филармонии собрались представители здравоохранения Кольского края, исполнительной и законодательной власти. От имени регионального парламента земляков поздравили председатель областной Думы Сергей Дубовой, председатель профильного комитета Думы Надежда Максимова.

- Бороться за человеческие жизни, используя знания, опыт, настойчивость, и побеждать — это и есть нелёгкие трудовые будни «людей в белых халатах», - отметил спикер. - В здравоохранении Кольского Заполярья трудятся истинные профессионалы, душевно щедрые, верные врачебному долгу и своему любимому делу. Иного и быть не может – наш северный край богат добрыми и неравнодушными людьми.

Особую признательность парламентарии выразили ветеранам медицинской сферы и тем, кто в праздничный день будет находиться на своем посту - дежурить в больницах, роддомах, в бригадах скорой помощи.

Они пожелали всем счастья, благополучия, успехов в работе, и крепкого здоровья, вручили награды областной Думы.