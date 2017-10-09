Депутаты Думы Юрий Шадрин и Леонид Лукичев в Петрозаводске приняли участие в заседании постоянного комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления

Парламентарии Северо-Запада обсудили практику благоустройства территорий муниципальных образований, создание безопасных и комфортных условий проживания населения.

Юрий Шадрин отметил важность взаимодействия всех уровней власти, общественных организаций, бизнеса и жителей в вопросах изменения облика дворовых территорий, общественных пространств.

Кроме того, депутат акцентировал внимание на положительном опыте Петрозаводска по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни:

- Во всех районах города обновлены разметки велодорожек, для занятий спортом на улице установлены спортивные комплексы тренажеров, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению Юрия Шадрина, такой подход к развитию массового спорта необходимо учесть в дальнейшей работе по созданию современной инфраструктуры в нашем регионе.