Депутаты флотской столицы пришли в супермаркет с проверкой

Перед проверкой супермаркета «SPAR» депутатами представительного органа власти флотской столицы председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что в Совет поступила жалоба жителей Североморска на то, что в этом магазине продавались сосиски с просроченным сроком годности и заплесневелый сыр, что подтверждалось присланной фотографией. «Мы решили проверить, насколько объективны эти жалобы», - сказал Евгений Платонович.

В этой акции приняли участие кроме Евгения Алексеева заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Сахарова, депутаты Алевтина Дворцова и Тамара Соколова, начальник орготдела Наталья Евменькова.

В ходе проверки у депутатов в целом о магазине осталось хорошее впечатление, но были и замечания. В вакуумных упаковках с замороженной рыбой находилось много снега и льда, что свидетельствует о неоднократной разморозке продукции. Особое внимание было уделено качеству и срокам годности мясомолочной и готовой продукции (салатов и жаренной курицы). Для покупателей не указаны сроки изготовления готовой продукции.

Замечания по этому поводу директор магазина приняла к сведению, и сообщила, что направила запрос в вышестоящую инстанцию о том, как правильно разместить информацию для покупателей.

По завершению проверки Татьяна Сахарова проинформировала журналистов, что депутаты проведут повторную проверку этого магазина на предмет устранения замечаний. Она также обратилась с просьбой к жителям Североморска проявлять активность и информировать депутатов о вскрытых недостатках, предлагая конкретные магазины, в которые следовало бы направить народный контроль с целью проверки. Будем надеяться, что такие рейды помогут навести порядок в сфере торговли продуктами питания, будут держать «в тонусе» персонал магазинов.