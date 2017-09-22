Депутаты флотской столицы «пытали» кандидатов на пост главы ЗАТО г.Североморск

21 сентября под председательством временно исполняющего обязанности главы ЗАТО г.Североморск Евгения Алексеева состоялось заседание постоянной комиссии Совета депутатов флотской столицы. Депутаты заслушали двух кандидатов на пост главы ЗАТО г.Североморск, которых определила конкурсная комиссия, состоящая из 5 представителей от губернатора Мурманской области, 5 от Министра обороны и 5 от Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. Ими стали Владимир Васильевич Евменьков и Тимур Евгеньевич Лапин.

Каждый из кандидатов предложил депутатам видение первоочередных мер, которые ему придётся предпринять на посту главы флотской столицы, программу действий по социально-экономическому развитию ЗАТО г.Североморск, ответили на многочисленные вопросы депутатов. 26 сентября депутатам предстоит сделать свой выбор и утвердить решение «Об избрании главы ЗАТО г.Североморск».

Кроме этого, депутаты встретились с главным врачом Североморской ЦРБ Дмитрием Панычевым. Депутатов интересовало положение дел со здравоохранением в Североморске, сроки ввода в строй детской поликлиники, решение вопросов по привлечению медперсонала для работы в Североморской ЦРБ.