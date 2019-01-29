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Мурманская область. Арктика29.01.19 13:20

Депутаты флотской столицы утвердили Стратегию социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019-2025 годы

29 января председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл очередное заседание представительного органа власти флотской столицы. В нём принял участие глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. Повестка дня заседания выдалась насыщенной, но заседание началось с приятной церемонии – с вручения главой ЗАТО г.Североморск Владимиром Евменьковым Благодарственных писем североморцам за активную гражданскую позицию и личный вклад в реализацию проекта Инициативное бюджетирование с постройкой «Аллеи спорта» в городском парке города Североморска.

Владимир Евменьков поблагодарил всех, кто принял активное участие в реализации проекта. «Аллея спорта» оказалась очень востребованной жителями Североморска. Среди награжденных – Дмитрий Ким, управляющий региональным операционным офисом «Мурманский» ВТБ. Дмитрий Леонидович, после вручения Благодарственного письма сказал, что «Североморск – удивительный город, где живут замечательные люди, и мы всегда рады помочь в решении социально значимых проблем».

Благодарственные письмами награждены депутаты Захар Кочнев, Татьяна Сахарова, Алевтина Дворцова, Ольга Ефименко, а также Андрей Доценко, Юрий Дронов, Алексей Шарифуллин, Александр Лутохин, Ольга Агупова, Алексей Сергиенков, принимавшие активное участие в реализации проекта «Аллея спорта».

Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев наградил ценным подарком Олесю Францискевич за активное участие в реализации проекта. 

Владимир Евменьков представил также нового помощника главы ЗАТО г. Североморск, который будет трудиться в поселках Сафоново и Малое Сафоново, являясь связующим звеном между жителями посёлков и органами местного самоуправления флотской столицы, будет способствовать более оперативному и качественному решению возникающих проблем. Им стал Константин Владимирович Железняк. Его офис будет располагаться по адресу: г.Североморск, ул. Панина, 11.

В очередной раз депутатами было принято решение об опубликовании проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск» для учета мнения населения и назначения даты проведения публичных слушаний». Изменения в Устав постоянно вносятся в связи с изменениями в федеральном и региональном законодательстве. Решение будет опубликовано 1 февраля в газете «Североморские вести», и до 4 марта в Совете депутатов будут приниматься предложения о внесении изменений в Устав.

11 марта в 18.00. состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск, которые затем будут приняты на заседании Совета депутатов.

Депутаты утвердили Стратегию социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019-2025 годы. Принятие Стратегии потребовало согласование документа с командующим Северным флотом, с Минэкономразвития Мурманской области, с Министерством обороны РФ, были проведены публичные слушания. В этом документе на 52 страницах расписаны цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск, приоритеты муниципальной политики, перечни наиболее значимых реализуемых и запланированных к реализации в 2019-2025 годах инвестиционных проектов, показатели стратегической цели и задач социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019-2025 годы, план мероприятий по реализации стратегии.

Были внесены изменения в Положение  о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта главы ЗАТО г. Североморск о результатах его деятельности и деятельности администрации. Если ранее с отчётом глава ЗАТО выступал в мае, то теперь  ежегодный отчёт рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее 30 апреля текущего года.

Ежегодные отчёты главы ЗАТО г.Североморск призваны повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления ЗАТО, а также определить зоны, требующие приоритетного внимания, дают возможность оценивать уровень социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г.Североморск, выявлять эффективность расходования бюджетных средств, определять степень результативности муниципального управления в  Североморске и планировать меры по его дальнейшему совершенствованию, а также, дать оценку деятельности главы флотской столицы.

Депутаты приняли решение о гарантиях осуществления полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, о  выходе Совета депутатов ЗАТО г. Североморск из состава учредителей муниципального творческо-информационного учреждения радиоредакция ЗАТО  г.Североморск «Радио-Североморск» с целью реорганизаций учреждений СМИ.

Были внесены изменения в порядок получения муниципальными служащими органов местного самоуправления разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным, потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости.

Депутаты внесли изменения в Положение о комитете имущественных отношений и в Положение о комитете по развитию городского хозяйства, приняли Решение о применении индекса потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области для расчёта арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск в размере 104,43%, что соответствует индексу потребительских цен, установленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, согласовали передачу в безвозмездное пользование части нежилого помещения.

Среди принятых решений – назначение  председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Им стал первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов. Было согласовано назначение на должность директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Североморский Музейно-выставочный комплекс» Елены Шкор, начальником Управления культуры и международных связей Ольги Обуховой, но, поскольку она была депутатом представительного органа власти флотской столицы, её полномочия были досрочно прекращены по собственному желанию. На должность директора Североморского Муниципального казённого учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» согласована кандидатура Станислава Яцковского.

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