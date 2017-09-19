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Мурманская область. Арктика19.09.17 15:37

Депутаты флотской столицы выберут главу ЗАТО г.Североморск из Владимира Евменькова и Тимура Лапина

19 сентября состоялось третье, заключительное, заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы ЗАТО г.Североморск. На этом заседании состоялось собеседование с претендентами на замещение должности и голосование по отбору кандидатов для назначения на должность главы ЗАТО г.Североморск. 

По предложению председателя конкурсной комиссии был утверждён регламент работы комиссии. Каждому претенденту предлагалось рассказать свою биографию и своё видение перспектив социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск и возможность ответить на вопросы членов комиссии.

В конкурсе приняли участие Рожковский А.Л., Евменьков В.В., Каменев А.В., Лапин Т.Е., Норина И.Л.

По завершению заслушивания состоялось голосование по каждой кандидатуре. Член комиссии имел право проголосовать только за двух кандидатов.  Итоги голосования: Рожковский Анатолий Леонидович - «За» - 2,  Евменьков Владимир Васильевич   - «За» - 15,  Каменев Александр Викторович - «За» - 1,  Лапин Тимур Евгеньевич   - «За» - 11,  Норина Ирина Леонидовна  - «За» - 1. 

Решением конкурсной комиссии кандидатами для назначения на должность главы ЗАТО г Североморск  утверждены Евменьков Владимир Васильевич и Лапин Тимур Евгеньевич.

Решение, протокол конкурсной комиссии и документы кандидатов будут направлены в Совет депутатов ЗАТО г.Североморск. 26 сентября на заседании Совета депутатов из этих двух кандидатур будет избран глава ЗАТО г. Североморск.

Участники конкурса были уведомлены председателем комиссии об итогах голосования. 

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