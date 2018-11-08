Депутаты горсовета посетили один из лучших в России детских садов

Сегодня в рамках депутатского объезда глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова посетила МБДОУ города Мурманска № 46 (жилой район Росляково).

Депутаты посмотрели, как проходят музыкальные и спортивные занятия дошкольников, посетили такие важные помещения детского сада, как пищеблок, медицинский блок, прачечную и санитарные комнаты.

— Впечатления от учреждения самые приятные. Нас поразила необычная планировка здания, общая обстановка, оформление залов и групп. Это имеет большое значение, ведь яркие краски, которые окружают детей, благотворно влияют на их настроение и самочувствие, — поделилась Тамара Прямикова. — Коллектив замечательный, видно, что руководит детским садом ответственная хозяйка, которая дорожит сотрудниками и много внимания уделяет атмосфере в учреждении.

В детском саду работает 14 групп: 4 группы раннего возраста, 9 групп для детей дошкольного возраста, 1 группа компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития.

— Дошкольное учреждение принято в муниципальную собственность города Мурманска с 1 февраля 2015 года. С этого времени детский сад является полноправным участником городских программ. Например, в преддверии полярной ночи в качестве биологически активной добавки к пище дети получают рыбий жир, — рассказала заведующая МБДОУ города Мурманска № 46 Ирина Матвеева. — Кроме того мы являемся победителями региональных и всероссийских конкурсов в самых разных сферах.

Особенные успехи педагогический коллектив демонстрирует в области экологического воспитания дошкольников, также учреждение не раз становилось лидером всероссийских конкурсов по охране труда. Так, в прошлом году детский сад занял восьмое место среди более чем четырех тысяч образовательных учреждений России по итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы в области условий и охраны труда.