Депутаты Госдумы хотят оградить россиян от журналистских выдумок

Госдума намерена расследовать, откуда взялись фейковые новости, которые касаются её работы. «Наши граждане не должны подвергаться постоянным стрессам, которые носят надуманный характер, и мы должны сделать всё для того, чтобы защитить правдивость, объективность, открытость, но при этом никому непозволительно придумывать то, чего нет», - заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты.

Поводом для обращения к теме «fake news» стала появившаяся в СМИ информация о якобы обсуждающемся в Госдуме законопроекте о том, чтобы покупать машины могли бы только те, у кого есть гараж или парковочное место.

Володин в ходе пленарного заседания обратился к залу и спросил, есть ли в Госдуме такой законопроект, или обсуждается ли хотя бы эта тема.

Председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев ответил, что такого законопроекта нет, и тема не обсуждается. Это подтвердил и представитель комитета по экономической политике.

Вячеслав Володин предложил обратиться к тому СМИ, которое опубликовало эту информацию с запросом, где обсуждается эта тема. Отвечая на это, председатель комитета по информполитике Леонид Левин сказал, что если такое решение примет Госдума, то комитет готов провести расследование, откуда эта информация появилась, и обратиться к СМИ, которые опубликовали эту информацию, с запросами.

«Если это все придумано, тогда это фейк. Что касается фейков, вы знаете, что есть законодательство во многих зарубежных странах, мы этот вопрос рассматриваем и у нас в Государственной Думе - за это (фейковую новость) нужно отвечать, и отвечать строго по закону», - сказал он.

По словам Володина, законодательство европейских стран очень чётко регулирует эти вопросы, в России же законопроект, касающийся фейковых новостей, предстоит рассмотреть во втором чтении.

«Посмотрите, создают напряжение, берут и придумывают какие-то опасности, пугалки, и человек живёт в постоянном стрессе - вот теперь машину не будешь приобретать, пока у тебя не будет гаража, парковочного места. Либо за этим стоят лоббисты, либо просто недобросовестные люди, которые таким образом пытаются продвигать своё СМИ на медийном рынке. Здесь нам было бы правильно дать поручение разобраться в этом вопросе, и дальше пускай включаются процессуальные вещи, которые повлекут за собой ответственность тех, кто это совершил», - сказал спикер.

Он добавил, что наряду с комитетом по информационной безопасности поручение надо дать думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции.

Спикер заявил о необходимости изучить, кто является учредителем СМИ, распространившего ложную информацию относительно того, что автомобиль не будет продаваться без наличия для него машино-места. Кроме того, отметил он, следует пригласить на заседание комитета авторов такого рода фейка.

Назвав ложью и клеветой публикацию о необходимости иметь машино-место или гараж при покупке машины, спикер напомнил, что за такого рода действия предусмотрено наказание по закону.

Он высказался за необходимость повышения ответственности СМИ за публикуемые материалы, пишет finmarket.ru.