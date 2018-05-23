Депутаты Госдумы предлагают освободить от соцвзносов выплаты членам семей северян на проезд в отпуск

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, освобождающий от страховых взносов компенсационные выплаты работникам-северянам на проезд в отпуск неработающих членов их семей, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас не облагаются страховыми взносами компенсационные выплаты на проезд к месту отпуска и обратно лицам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера. Аналогичные компенсации для членов семей работников-северян облагаются страховыми взносами.

«Данная двойственность в подходе к налогообложению компенсационных выплат северянам приведёт к значительным необоснованным дополнительным расходам как бюджетов всех уровней, так и организаций», — считают авторы законодательной инициативы.

Они напоминают, что ранее, когда администрирование страховых взносов осуществлялось государственными внебюджетными фондами РФ, данные выплаты страховыми взносами не облагались, так как рассматривались как компенсационные выплаты работникам. Но с 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование были переданы налоговым органам.

«Новая позиция налоговых органов предполагает различный подход к начислению страховых взносов на абсолютно одинаковые по существу компенсационные выплаты, отнесенные федеральным законодательством к числу гарантий, предоставляемых работникам в районах Крайнего Севера», — пишет 1prime.ru, ссылаясь на разработчиков законопроекта.