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Мурманская область. Арктика17.08.17 09:59

Депутаты Госдумы пытаются защитить от приставов социальные деньги россиян-должников

Совсем скоро некоторым категориям россиян-должников станет легче жить. Министерство юстиции подготовило проект отзыва правительства на законопроект о некоем специальном социальном счёте. Такого счёта раньше не было.

Спецсчёт будет неприкасаемым для службы судебных приставов. Причём вне зависимости от размера долга гражданина, пишет «Российская газета».

И сегодня по закону есть некие государственные выплаты, забирать которые приставы не могут. В законе «Об исполнительном производстве» говорится, что приставам нельзя забирать социальные пособия, включая деньги, которые государство выделяет семье по утрате кормильца. Нельзя трогать выплаты гражданам, получившим ранения при исполнении служебных обязанностей. Неприкосновенен и материнский капитал. Но это в теории. На практике же приставы регулярно забирают со счетов эти деньги.

Оспорить списание «неприкасаемых» средств можно, но так же больше теоретически. Потому как в реальности это сложно, долго и дорого.

В связи с этим появился законопроект, который внесла в Госдуму группа депутатов во главе с руководителем парламентской фракции «Единой России» Владимиром Васильевым.

В этом законопроекте есть ещё один важный момент. В документе сказано, что в случае, если должника признают банкротом, то деньги на этом социальном счету не будут включаться в конкурсную массу. А значит, средства, полученные на социальную помощь, не уйдут из семьи. В переводе на язык простых граждан это означает, что деньги нельзя будет отдать кредиторам для погашения долгов.

По статистике самой Службы судебных приставов только в прошлом году должникам пришлось возвращать 1,2 миллиона рублей, списанных не по закону. Если учесть, что общая сумма списанных в прошлом году денег у должников составила четыре миллиарда рублей, то неправильное списание «неприкасаемых» денег выглядит более чем серьёзно.

Правда, у Минюста оказалось несколько справедливых замечаний к законопроекту. По его мнению, в законопроекте есть не совсем чёткие определения. Из-за них оказалось, что алименты не могут зачисляться на специальный социальный счёт, что неправильно и незаконно. Не согласилось министерство и с тем, что деньги на социальном счёте не будут включаться в конкурсную массу при банкротстве.

В ведомстве уверены, что в каждом случае этот вопрос должен решаться индивидуально, исходя из того, сколько у должника вообще доходов.

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