Депутаты Госдумы решили не выставлять ультиматум владельцам морских терминалов, осуществляющих открытую перевалку угля в портах

Депутаты Госдумы от партии «Единой России» снова доработали законопроект, запрещающий открытую перевалку угля в портах. Новый вариант обязывает владельцев морских терминалов снизить выбросы вредных веществ с применением наилучших доступных технологий.

По данным журналистов газеты «КоммерсантЪ», устанавливать требования к оборудованию должно правительство. Вступить в силу закон должен в январе 2018 года, стивидорам даётся время до 1 июля 2019 года для доработки складов и оборудования. Документ обсуждался на рабочем совещании 20 июля, координационный совет фракции планировал рассмотреть его в пятницу, 21 июля, но заседание перенесли на сентябрь.

Сходную инициативу также внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. В их законопроекте предлагается обязать стивидоров оборудовать морские терминалы закрытыми зонами пересыпки, а также конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа. Документ предусматривает год переходного периода.

Проблема угольной пыли в портах особенно активно начала обсуждаться в середине июня после того, как на прямой линии с президентом РФ школьник из Находки обратился к Владимиру Путину с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту. Путин пообещал разобраться таким образом, чтобы «людям и экологии ущерб был минимизирован».

Вскоре депутаты от «Единой России» предложили правительству законодательно запретить открытую перевалку угля. Против таких формулировок выступили участники рынка, Минтранс и Минэнерго.

Источник «Ъ» на рынке отмечает, что инициатива депутатов от ЛДПР не содержит слова «запрет», в отличие от первого варианта законопроекта «Единой России». Сама инициатива исходно «выглядела популистской», при этом «если единороссы предлагают обязать правительство разработать нормы перевалки, то либерал-демократы пытаются на уровне закона описать технологический процесс работы порта и набор необходимого оборудования», что едва ли соответствует законотворческой практике. По данным собеседника газеты, конвейеры и «закрытую пересыпку» (вероятно, депутаты так называют выгрузку вагонов с помощью вагоноопрокидователей. – Ред.) в настоящее время используют лишь четыре терминала - в Усть-Луге, Восточном, «Дальтрансуголь» и Посьет, а 90% стивидоров работают в универсальных портах и используют манипуляторы и портальные краны, т.е. могут попасть под запрет. Поэтому, считает источник «Ъ», появление такой инициативы, видимо, является частью конкурентной борьбы между стивидорами.