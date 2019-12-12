Депутаты готовы согласовать кандидатуру Елены Тихоновой для назначения на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области

Вчера в региональном парламенте прошло заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Депутаты обсудили и рекомендовали областной Думе принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект, вносящий изменения в региональный закон о защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Документом уточняются наименования комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области, порядок установления регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию.

В этот же день Валерий Пантелеев провел очередное заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. Парламентарии обсудили законопроект, который вносит изменения в областной закон о полномочиях органов госвласти в сфере обращения с отходами производства и потребления. Предложено отнести к компетенции правительства Мурманской области определять исполнительные органы, в ведении которых будет находиться сфера обращения с отходами, а также распределять полномочия между ними.

Как прозвучало во время обсуждения вопроса, принятие данного законопроекта вызвано необходимостью привести региональное законодательство в соответствие федеральными нормами. Кроме того, в законопроекте уточняется вопрос в части передачи полномочий региональному Министерству энергетики и ЖКХ в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории региона после изменений в структуре правительства Мурманской области.

Комитет поддержал законопроект и рекомендовал областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.

В среду состоялось и заседание комитета областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ, которое вел заместитель председателя комитета Игорь Найдёнов. Комитет рекомендовал к принятию в первом и окончательном чтении проект закона, вносящий изменение в действующие законы «О внесении изменений в статью 2 закона Мурманской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель в Мурманской области» и статью 2 Закона Мурманской области «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Мурманской области». Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью уточнения действия во времени отдельных положений этих законов.

Депутаты обсудили и рекомендовали Думе согласовать кандидатуру Елены Тихоновой для назначения на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Говоря о программе действий на данной должности, Елена Тихонова отметила, что институт Уполномоченного должен быть институтом доверия бизнеса и власти. Во многом способствовать решению конкретных задач представителей предпринимательского сообщества может отлаженное конструктивное взаимодействие органов государственной власти, контрольно-надзорных органов, бизнеса и общества.