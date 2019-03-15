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Мурманская область. Арктика15.03.19 09:20

Депутаты хотят освободить ветеранов боевых действий от лишних расходов за ТКО

В Мурманской областной Думе прошло очередное заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты обсудили проект обращения Мурманской областной Думы к органам федеральной власти о необходимости расширения гарантий по социальной поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Речь идёт о плате за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми бытовыми отходами, которые не относятся к расходам по содержанию жилых помещений. Действующим федеральным законодательством ветеранам боевых действий гарантирована компенсация этих расходов в размере 50%, но в неё не входит данная коммунальная услуга. В Мурманской области указанная проблема затронула более шести тысяч человек.

Предлагается внести изменения в федеральное законодательство и расширить гарантии по соцподдержке ветеранов в виде компенсации расходов по оплате услуги по обращению с ТКО. Комитет решил рекомендовать областной Думе принять обращение и направить его в федеральный центр.

Парламентарии обсудили и поддержали также законопроект, направленный на привлечение в регион специалистов в сфере здравоохранения.

Как отметила Надежда Максимова, действующий областной закон, который был принят в июне 2018 года, показал, что медработники из других регионов проявили высокую заинтересованность в заключении трудовых договоров с медицинскими организациями Мурманской области:

«К нам в прошлом году приехали работать врачи из Пскова, Дагестана, Астрахани, Челябинска, Читы и других городов страны. Это говорит о том, что региональные меры соцподдержки вновь прибывшим медработнкам работают. Не секрет, что Мурманская область испытывает острый дефицит врачей узких специальностей, поэтому есть необходимость продолжить этот проект. В этом году планируется привлечь не менее 20 специалистов».

 

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