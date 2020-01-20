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Мурманская область. Арктика20.01.20 09:15

Депутаты хотят отменить взимание комиссии при платежах за ЖКУ

Законопроект об отмене банковской комиссии, взимаемой по платежам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), будет внесён в Госдуму до конца февраля. Сейчас комиссия составляет от 0,5% до 2% для граждан РФ независимо от способа совершения платежа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу фракции партии «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергея Неверова.

«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый - вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант - внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», - пояснил изданию Неверов.

Как сообщил политик, технически внести изменения довольно просто, однако они очень важны для граждан страны, которые благодаря нововведениям перестанут переплачивать за подобные услуги. По словам Неверова, первоначально предлагалось запретить взимание комиссий при уплате штрафов и других обязательных платежей, однако после консультаций с отраслевым сообществом было принято решение ограничиться перечислениями по коммунальным платежам, так как отмена с нового года так называемого банковского роуминга (предусматривает взимание комиссии за переводы между клиентами одного банка) уже привела к определенным потерям кредитных организаций.

«Сейчас проводим последние консультации и доработку текста документа. Центробанк нас поддерживает. Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной в присутствии других коллег-руководителей фракций. Это главный момент», - пояснил газете депутат.

Издание сообщает, что предложенную инициативу готовы поддержать партийные фракции «Справедливой России» и ЛДПР, а в КПРФ изданию пояснили, что первоначально хотят ознакомиться с текстом законопроекта, чтобы не допустить нарушения баланса интересов населения и банков.

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