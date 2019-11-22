Не более 20 минут - в связи с производством взрывных работ перекроют дорогуВ Мурманской области отмечается рост средней цены жилья на вторичном рынке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.11.19 12:52

Депутаты хотят восстановить для всех северян выплату полярных надбавок за стаж с первого дня работы

В Мурманской областной Думе комитет регионального парламента по труду, вопросам миграции и занятости населения рассмотрел основные параметры проекта областного бюджета на будущий год.  Депутаты обсудили планируемые расходы на госпрограмму «Управление развитием регионального рынка труда».

Во время обсуждения было отмечено, что на будущий год выделено порядка 927 миллионов рублей. Изменения произошли в подпрограмме по содействию занятости населения Мурманской области и по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования для лиц предпенсионного возраста. Из федерального бюджета предусмотрена субвенция в размере 500 миллионов рублей на социальные выплаты безработным.

По мнению Александра Макаревича, важно предусмотреть в областном бюджете доплаты до минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы с учётом повышения МРОТ с 1 января 2020 года. Комитет запросил у Министерства финансов Мурманской области подробную информацию о выделении средств на эти цели. В целом парламентарии согласились с основными характеристиками проекта бюджета на 2020 год и рекомендовали Думе принять его в первом чтении.

Также депутаты поддержали обращение в федеральный центр с просьбой инициировать изменения в законодательство по установлению для лиц в возрасте до 30 лет, проживающих в районах Крайнего Севера, выплаты процентной надбавки к зарплате в полном размере с первого дня работы, если они проживали на Севере не менее пяти лет.

- Такая норма существовала до 1 января 2005 года. Тогда отдали всё на откуп регионам и муниципалитетам. Если на местах есть соответствующие нормативные правовые акты, то работник получает нашу полярную надбавку за стаж с первого дня работы. А если человек не работает в муниципальных и областных организациях, то сразу он этой надбавки не имеет. С учётом обострения демографических проблем в арктических регионах привлечение и закрепление трудоспособных граждан на Севере особенно актуально. Учитывая устойчивую тенденцию оттока населения, прежде всего молодёжи, считаю, необходимо вернуть эту норму закона. Для этого будем стучаться в двери федерального центра, - подчеркнул Александр Макаревич.

Кроме того, комитет рекомендовал областной Думе принять во втором чтении и окончательной редакции законопроект, который касается гарантий и компенсаций расходов на переезд работников организаций, финансируемых из бюджета Мурманской области. В число данных компенсаций входит оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории России по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не более пяти тонн на семью, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом. Существующий сейчас порядок не позволяет компенсировать реальные расходы работника при переезде. Предложенные изменения в региональный закон позволят учитывать расходы не только на железнодорожные перевозки, но и на другие виды транспорта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Евгений
21.11.19 13:23
Уважаемый Юрий, Вы невнимательно прочитали материал. В статье есть ссылка на 68-й приказ Минтранса, согласно которому требование об установлении районов перегрузки грузов с судна на судно обязательным
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Юрий
21.11.19 08:46
Перегрузка нефти на рейдовых перевалочных комплексах в Кольском заливе ведется почти два десятка лет. Первыми ее начали в ОАО ММП в 2001 году. Потом была "Тангра Ойл" с танкером "Трейдер", "Коммандит
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Д.О. Вернер
19.11.19 17:08
В настоящих капстранах профсоюзы социалистичнее наших...
Комментарий к новости:Профсоюз моряков Финляндии поддержит бастующих почтовиков масштабной акцией в портах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиБанки режут ставки по вкладам физлиц в рублях-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 18 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 622 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика