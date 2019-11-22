Депутаты хотят восстановить для всех северян выплату полярных надбавок за стаж с первого дня работы

В Мурманской областной Думе комитет регионального парламента по труду, вопросам миграции и занятости населения рассмотрел основные параметры проекта областного бюджета на будущий год. Депутаты обсудили планируемые расходы на госпрограмму «Управление развитием регионального рынка труда».

Во время обсуждения было отмечено, что на будущий год выделено порядка 927 миллионов рублей. Изменения произошли в подпрограмме по содействию занятости населения Мурманской области и по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования для лиц предпенсионного возраста. Из федерального бюджета предусмотрена субвенция в размере 500 миллионов рублей на социальные выплаты безработным.

По мнению Александра Макаревича, важно предусмотреть в областном бюджете доплаты до минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы с учётом повышения МРОТ с 1 января 2020 года. Комитет запросил у Министерства финансов Мурманской области подробную информацию о выделении средств на эти цели. В целом парламентарии согласились с основными характеристиками проекта бюджета на 2020 год и рекомендовали Думе принять его в первом чтении.

Также депутаты поддержали обращение в федеральный центр с просьбой инициировать изменения в законодательство по установлению для лиц в возрасте до 30 лет, проживающих в районах Крайнего Севера, выплаты процентной надбавки к зарплате в полном размере с первого дня работы, если они проживали на Севере не менее пяти лет.

- Такая норма существовала до 1 января 2005 года. Тогда отдали всё на откуп регионам и муниципалитетам. Если на местах есть соответствующие нормативные правовые акты, то работник получает нашу полярную надбавку за стаж с первого дня работы. А если человек не работает в муниципальных и областных организациях, то сразу он этой надбавки не имеет. С учётом обострения демографических проблем в арктических регионах привлечение и закрепление трудоспособных граждан на Севере особенно актуально. Учитывая устойчивую тенденцию оттока населения, прежде всего молодёжи, считаю, необходимо вернуть эту норму закона. Для этого будем стучаться в двери федерального центра, - подчеркнул Александр Макаревич.

Кроме того, комитет рекомендовал областной Думе принять во втором чтении и окончательной редакции законопроект, который касается гарантий и компенсаций расходов на переезд работников организаций, финансируемых из бюджета Мурманской области. В число данных компенсаций входит оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории России по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа не более пяти тонн на семью, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом. Существующий сейчас порядок не позволяет компенсировать реальные расходы работника при переезде. Предложенные изменения в региональный закон позволят учитывать расходы не только на железнодорожные перевозки, но и на другие виды транспорта.