Депутаты хотят запретить руководителям предприятий и организаций на их территориях нахождение, обитание и прикорм безнадзорных животных

19 сентября в Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили и рекомендовали принять в первом и окончательном чтении законопроект, вносящий изменения в статью 2 закона «О развитии сельского хозяйства Мурманской области».

Корректировка этого закона связана с необходимостью приведения регионального закона в соответствие с апелляционным определением Верховного суда РФ. В частности, это касается понятия «сельскохозяйственные товаропроизводители» в части слов «зарегистрированные на территории Мурманской области».

В первом чтении рекомендовано принять законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области». Он предусматривает меры по повышению эффективности мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных. Так, в целях профилактики распространения заразных болезней, общих для человека и животных, предлагается внести изменения, предусматривающие обязанность для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей не допускать на принадлежащих им территориях нахождение, обитание и прикорм безнадзорных животных.

Также устанавливается обязанность по регистрации безнадзорных собак и кошек, для лиц, принявших их на содержание, на время розыска собственника этих животных. К компетенции исполнительного органа государственной власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере ветеринарии, предлагается отнести полномочия по установлению порядка проведения мониторинга численности безнадзорных животных специализированными организациями.

После принятия в первом чтении законопроект планируется направить для обсуждения в муниципальные образования области.