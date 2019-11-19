Депутаты ищут золотую середину: ночью спать и дороги ремонтировать

В Мурманской областной Думе комитет по законодательству и государственному строительству одобрил основные параметры проекта областного бюджета на будущий год. На заседании комитета под председательством Владимира Мищенко депутаты рекомендовали Думе принять в первом чтении проект регионального закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и предложили региональному правительству предусмотреть возможность увеличения ассигнований на обеспечение деятельности мировых судей.

Кроме того, комитет предложил внести изменения в Государственную программу Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» и выделить субсидии местным бюджетам в качестве одной из мер господдержки территориального общественного самоуправления.

Парламентарии также обсудили изменения в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области». Речь идёт об установлении возможности проведения строительных и ремонтных работ автомобильных дорог, а также уборки автомагистралей в ночное время. С такой инициативой выступил Совет депутатов города Апатиты и законопроект уже получил оценку других муниципалитетов.

– Ранее мы направили данную инициативу в муниципальные образования и большинство из них поддерживают концепцию данного закона. В регионе были прецеденты, когда на подрядчиков накладывали штрафные санкции за нарушение тишины и покоя граждан по жалобам на шум в ночное время. Наше северное лето очень короткое, а отдельные виды работ можно проводить лишь при плюсовых температурах. Мы должны найти золотую середину, чтобы и жители не страдали от шума, и необходимые ремонты были выполнены в срок. Поэтому мы тщательно проработаем условия, при которых возможно проводить ремонтные работы в ночное время, – подчеркнул Владимир Мищенко.

Комитет поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал региональному парламенту принять его в первом чтении.