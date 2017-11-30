Депутаты мурманского горсовета предупредили коллег из Щецина о возможном расторжении Соглашения о побратимстве

Сегодня состоялось 41-е заседание Совета депутатов города Мурманска пятого созыва. Депутаты рассмотрели ряд важнейших вопросов, в числе которых бюджет муниципального образования город Мурманск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении.

– Бюджет в следующем году будет напряжённым, это связано с некоторыми дополнительными расходами, например, строительством новой котельной на улице Фестивальной, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Однако главный документ города по-прежнему останется социально ориентированным.

Большая часть городской казны распределится на сферы образования, культуры, спорта.

Депутаты утвердили основные параметры бюджета на 2018 год: доходы городской казны составят более 12,6 млрд рублей, а прогнозируемые расходы – более 13 млрд рублей. Дефицит бюджета – свыше 448, млн рублей. Кроме того, на заседании Совета депутатов были внесены корректировки в бюджет текущего года.

По предложению депутата Государственной Думы РФ Алексея Веллера, который прибыл в Мурманск на региональную неделю, в повестку дня был внесён вопрос о направлении обращения к городскому Совету и мэру польского города-побратима Щецина с просьбой, сохранить «Памятник благодарности Красной армии». Напомним, в ноябре законодатели польского города приняли решение о демонтаже памятника, посвящённого советским воинам, освободившим Польшу от нацизма.

В обращении, в частности, сказано: «Мы призываем вас задуматься, честно оценить историческое прошлое и отменить это позорное решение. В противном случае мы, депутаты Совета депутатов города Мурманска как полномочные представители населения города-героя Мурманска, расценивая решение о сносе памятника Благодарности как предательство нашей общей памяти, будем вынуждены инициировать расторжение Соглашения о побратимстве между нашими городами».

Совет депутатов Мурманска принял это обращение большинством голосов.