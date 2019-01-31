Депутаты Мурманской области голосуют за культивирование наркосодержащих растений

Вчера в Мурманской областной Думе прошло очередное заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты рассмотрели изменения в региональный закон об охране здоровья граждан. Проект был принят областной Думой в первом чтении 18 декабря минувшего года.

В комитет поступили поправки. Речь идёт о порядке оповещения населения об эпидемиях или угрозах эпидемии. Комитет решил рекомендовать областной Думе принять законопроект во втором чтении и окончательной редакции.

Парламентарии обсудили и поддержали обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к министру здравоохранения России по вопросу дополнения перечня медпоказаний для санаторно-курортного лечения.

Также профильный комитет рекомендовал областной Думе поддержать федеральный законопроект, который касается совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений. Как отметила Надежда Максимова, в России зарегистрированы 13 лекарств на основе опия, которые производятся федеральными предприятиями из импортируемых субстанций. Ввиду введения в отношении России санкций, импортозамещение компонентов обезболивающих препаратов целесообразно. Законопроектом предлагается отметить ранее введенный запрет на культивацию наркосодержащих растений и выращивать их, установив государственную монополию.